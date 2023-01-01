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القبّة الحديدية ترصد هدفا ليس موجودا وسماع دوي انفجار في الجليل الاعلى

الأربعاء 05 أبريل 2023 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبّة الحديدية ترصد هدفا ليس موجودا وسماع دوي انفجار في الجليل الاعلى



القدس المحتلة/ سما/

سمع سكان منطقة  الجليل الأعلى، عصر اليوم الأربعاء، دوي انفجارين على الأقل إثر إطلاق صاروخين من القبة الحديدية الإسرائيلية.

ووفقا لمصادر صحافية إسرائيلية لقد "تم تفعيل القبة الحديدية (...) عن طريق الخطأ".

وكان قد اشتُبه بأن طيارة مُسيّرة اخترقت المجال الجوي لإسرائيل قادمة من لبنان أو سورية.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن الطائرة المسيرة التي أسقطها، يوم الأحد، هي مسيرة إيرانية حسب التقديرات، قادمة من جهة الأراضي السورية، وأنه تم إسقاطها بـ"وسائل ناعمة" للقتال الإلكتروني.

وتزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إسقاط طائرة مُسيّرة حلّقت في سماء قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال قال فيه إنه طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو "اعترضت مُسيّرة مجهولة في سماء قطاع غزة".

وأضاف أنه "تم رصد المُسيّرة في سماء قطاع غزة وتعقبها من قبل وحدة التحكم التابعة لسلاح الجو حتى تم إعتراضها".

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