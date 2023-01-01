مجدلاني يحذر من اجراءات الاحتلال أحادية الجانب التي تؤجج الأوضاع

رام الله / سما /

حذر وزير التنمية، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي أحمد مجدلاني، من إجراءات الاحتلال أحادية الجانب التي تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة، والتي تأتي نتاج سياسة الفاشية والتطرف لحكومة الاحتلال وبرنامجها القائم على إزاحة حل الدولتين.

وأضاف مجدلاني خلال كلمته أمام حلقة النقاش التي نظمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي حول السلام في الشرق الأوسط، عبر نظام "الفيديو كونفرنس"، اليوم الأربعاء، بحضور جميع رؤساء وممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، أن الأصدقاء الأوروبيين مدعون اليوم لتدخل أكثر جدية وأكثر فعالية، لوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وإنقاذ حل الدولتين.

وتابع أن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في القضايا الدولية أمر لا يساهم في صنع السلام، بل هو تجاوز للقيم والمبادئ وللشرعية الدولية.

وأشار مجدلاني إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين في المسجد الأقصى فجرا، واعتدت عليهم واعتقلت العشرات منهم، في خطوة تؤكد عنصرية هذا الاحتلال، وأن دور العبادة يتم مهاجمتها وكأن الصلوات تحتاج إلى إذن من الاحتلال، هذه السياسة والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال، تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة بأية لحظة.