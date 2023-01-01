  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يحذر من اجراءات الاحتلال أحادية الجانب التي تؤجج الأوضاع

الأربعاء 05 أبريل 2023 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذر وزير التنمية، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي أحمد مجدلاني، من إجراءات الاحتلال أحادية الجانب التي تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة، والتي تأتي نتاج سياسة الفاشية والتطرف لحكومة الاحتلال وبرنامجها القائم على إزاحة حل الدولتين.

وأضاف مجدلاني خلال كلمته أمام حلقة النقاش التي نظمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي حول السلام في الشرق الأوسط، عبر نظام "الفيديو كونفرنس"، اليوم الأربعاء، بحضور جميع رؤساء وممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، أن الأصدقاء الأوروبيين مدعون اليوم لتدخل أكثر جدية وأكثر فعالية، لوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وإنقاذ حل الدولتين.

وتابع أن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في القضايا الدولية أمر لا يساهم في صنع السلام، بل هو تجاوز للقيم والمبادئ وللشرعية الدولية.  

وأشار مجدلاني إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين في المسجد الأقصى فجرا، واعتدت عليهم واعتقلت العشرات منهم، في خطوة تؤكد عنصرية هذا الاحتلال، وأن دور العبادة يتم مهاجمتها وكأن الصلوات تحتاج إلى إذن من الاحتلال، هذه السياسة والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال، تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة بأية لحظة.

#احمد مجدلاني #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مئات الاصابات داخل المسجد الاقصى واندلاع حريق بالمصلى القبلي ..

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة

تقوض جهود التهدئة..مصر تهاجم إسرائيل في بيان حاد وتحذرها من تأجيج مشاعر المسلمين

باراك يعترف بامتلاك "إسرائيل" أسلحة نووية

العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية خلال الأسبوع الجاري

تفاصيل جديدة عن عملية طعن جنديين إسرائيليين في تل أبيب

هآرتس: "لماذا تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل"؟..

الأخبار الرئيسية

أول تعليق لـ"نتنياهو" على أحداث المسجد الاقصى

الكشف عن تفاصيل الاتصالات المصرية لمنع التصعيد في غزة والأراضي المحتلة

وزراء إسرائيليون ينتقدون ضعف الرد على القطاع .. بن غفير: "حان الوقت لإنزال رؤوس في غزة"

مسؤول اسرائيلي : اتصالات لإحلال الهدوء وجيش الاحتلال يبعث برسالة لحماس

الجهاد الإسلامي : صواريخ المقاومة رسالة تحذير أولية للاحتلال من مغبة التمادي في العدوان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم