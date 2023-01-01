  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أول تعليق لـ"نتنياهو" على أحداث المسجد الاقصى

الأربعاء 05 أبريل 2023 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لـ"نتنياهو" على أحداث المسجد الاقصى



القدس المحتلة / سما /

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الأربعاء، أن إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى.

ووفقاً لقناة كان العبرية تحدث نتنياهو بعد الاشتباكات في الحرم القدسي بالقول: "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة وحرية الوصول إلى جميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدسي، ولن تسمح للمتطرفين العنيفين بتغييره".

يشار إلى أن حالة من التوترات شهدها المسجد الأقصى الليلة الماضية بعدما اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد وأعتدت على المعتكفين ، الأمر الذي ولد ردة فعل فلسطينية تخللها مواجهات في الضفة وإطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف

الأكثر قراءة اليوم

مئات الاصابات داخل المسجد الاقصى واندلاع حريق بالمصلى القبلي ..

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة

تقوض جهود التهدئة..مصر تهاجم إسرائيل في بيان حاد وتحذرها من تأجيج مشاعر المسلمين

باراك يعترف بامتلاك "إسرائيل" أسلحة نووية

العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية خلال الأسبوع الجاري

تفاصيل جديدة عن عملية طعن جنديين إسرائيليين في تل أبيب

هآرتس: "لماذا تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل"؟..

الأخبار الرئيسية

خامنئي معلقا على الازمة في إسرائيل: قلنا انهم لن يشهدوا الاعوام الـ 25 القادمة

الكشف عن تفاصيل الاتصالات المصرية لمنع التصعيد في غزة والأراضي المحتلة

وزراء إسرائيليون ينتقدون ضعف الرد على القطاع .. بن غفير: "حان الوقت لإنزال رؤوس في غزة"

مسؤول اسرائيلي : اتصالات لإحلال الهدوء وجيش الاحتلال يبعث برسالة لحماس

بحماية شرطة الاحتلال ..المستوطنون يبدأون اقتحام المسجد الأقصى بعيد "الفصح اليهودي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم