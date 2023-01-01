أول تعليق لـ"نتنياهو" على أحداث المسجد الاقصى

القدس المحتلة / سما /

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الأربعاء، أن إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى.

ووفقاً لقناة كان العبرية تحدث نتنياهو بعد الاشتباكات في الحرم القدسي بالقول: "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة وحرية الوصول إلى جميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدسي، ولن تسمح للمتطرفين العنيفين بتغييره".

يشار إلى أن حالة من التوترات شهدها المسجد الأقصى الليلة الماضية بعدما اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد وأعتدت على المعتكفين ، الأمر الذي ولد ردة فعل فلسطينية تخللها مواجهات في الضفة وإطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف