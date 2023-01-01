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اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث التطورات في الأقصى

الأربعاء 05 أبريل 2023 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث التطورات في الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 يعقد مجلس جامعة الدول العربية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مصر، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في مدينة القدس المحتلة، في ضوء الاجراءات الإسرائيلية التعسفية بالمسجد الاقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وسيناقش الاجتماع الطارئ في مقر الأمانة العامة، الحراك والتنسيق العربي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصرفا مرفوضاً ومدانا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

كما يأتي في سياق التأكيد على ضرورة وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته وتحميل إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تبعاته والتي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

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