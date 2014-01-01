رصد سمكة "حلزون" غريبة تسبح في أعمق نقطة تم تسجيلها على الإطلاق (شاهد)

وكالات / سما /

رصد علماء سمكة حلزون تسبح على عمق 8336 مترا تحت مستوى سطح البحر بالقرب من اليابان، مما يجعلها أعمق سمكة تم تسجيلها تسبح على هذا العمق على الإطلاق.

وكان العلماء قد سجلوا سابقا أعمق سمكة تعيش على عمق 8178 مترًا في خندق ماريانا، لكن هذا الرقم كسر أخيرا في اليابان.

واستخدم العلماء كاميرا "هبوط" مستقلة لتصوير المشاهد في خندق "إيزو أوغاساوارا" بالقرب من اليابان وصوّروا سمكة الحلزون التي قدروا أنها تقع أو "قريبة جدًا من" أقصى عمق يمكن لأي سمكة أن تحيا به، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال البروفيسور آلان جاميسون، عالم البحار العميقة في جامعة غرب أستراليا: "إذا تم كسر هذا الرقم القياسي، فسيكون ذلك بزيادات صغيرة، وربما بعدة أمتار فقط".

وسمك الحلزون المسجل هو من صنف "Pseudoliparis"، لكن العلماء لم يستطيعوا التقاط العينة لتحديد النوع بشكل دقيق، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.

وتم تحديد أعمق سمكة مسجلة سابقا في خندق ماريانا على أنها سمكة ماريانا الحلزونية، والتي كانت معروفة للعلماء منذ عام 2014.

وتعيش سمكة الحلزون في أعمق جزء من المحيط، المعروف باسم منطقة "هادال"، حيث تصل أعماقها من 6000 إلى 11000 متر ولا يصل الضوء إليها أبدا.