الأسير يزن عاصي أمضى 300 يوم في الزنازين وحاليا في العزل

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير يزن ياسر عاصي (38 عاما) من مدينة رام الله، أمضى 300 يوم في الزنازين، وحاليا في العزل.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسير عاصي تنقل بين سجن "عوفر"، ثم عزل "هداريم"، ومن بعدها "مجدو"، ويتواجد حاليا في غرفة مراقبة بها 4 كاميرات، بعد رفضه قبل عدة أيام طلب السجانين بإخراج يديه من فتحة الباب لتقييده، حيث باشروا بالهجوم عليه وضربه، ثم تقييده بالسرير وإبقائه مشبوحا لمدة يوم كامل، إضافة إلى حرمانه من زيارة أهله منذ أكثر من شهر.

يذكر أن الأسير يعاني من مرض بالأعصاب، ويتناول العديد من الأدوية، كما كان محكوما بالسابق لمدة 11 سنة، وهذا الاعتقال هو الثاني له، حيث أمضى سنة ونصفا بالاعتقال الإداري وقد تم تمديده لمدة 6 أشهر إضافية بتاريخ 29.3.2023.