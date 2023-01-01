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رجل مصري يقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية

الأربعاء 05 أبريل 2023 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل مصري يقتل شقيقه بسبب خلافات أسرية



وكالات / سما /

أفادت المستشفى العام في الجيزة أفادت وصول شخص جثة هامدة إثر إصابة بطلق ناري، وأخر مصاب بطلق ناري في القدم، وطفل مصاب بطلق ناري في الكتف.

ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، دورية للفحص، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص في العقد الخامس من عمره وبها طلق ناري، والمصابين هم أقارب المتوفي وأحدهم بالغ من العمر 59 سنة والأخر طفل 12 سنة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول حيث نشبت بينهما خلافات أسرية قام على إثرها بإطلاق عيار ناري صوب شقيقه مما نتج عنه سقوطه جثة هامدة في الحال.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه عقب قيام المتهم بقتل شقيقه عاتبه أحد أقاربه على أفعاله فأمسك مرة ثانية بالسلاح وأطلق صوبه مما نتج عنه إصابته بالقدم وإصابة طفل أيضا في الكتف.

تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات في الواقعة.

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