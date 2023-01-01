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ربما لم تسمع بها من قبل.. تعرف على ميزة سرية في "آيفون"

الأربعاء 05 أبريل 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ربما لم تسمع بها من قبل.. تعرف على ميزة سرية في "آيفون"



وكالات / سما /

يحمل جهاز "آيفون" أسرار عديدة مخبأة بين الإعدادات على جهاز آبل قد لا يعرفها كثيرون ولم يسمعوا بها من قبل!.

فقد كشف خبراء التقنية عن ميزة Back Tap (النقر الخلفي) الجهاز من أداء سلسلة كاملة من المهام التي يمكن تفعيلها بالضغط على الشاشة الرئيسية أو ما شابه ذلك.

ويعد فتح الكاميرا وإغلاق دوران الشاشة وكتم الصوت وتصوير الشاشة وSiri وأدوات التحكم في مستوى الصوت من بين الوظائف الـعديدة التي يمكن إجراؤها عن طريق النقر على الجزء الخلفي من الهاتف إما مرتين أو ثلاث مرات، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل".

ويمكن للمستخدمين تحديد وظيفتين، إحداهما يتم تنفيذها بنقرة مزدوجة، والأخرى بنقرة ثلاثية.

وإذا كنت تريد تشغيل ميزة النقر الخلفي، فاتبع هذه الخطوات البسيطة:

- انتقل إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.

- توجه إلى الإعدادات.

- انقر فوق إمكانية الوصول.

- انقر فوق اللمس.

- قم بالتمرير إلى Back Tap (النقر الخلفي).

- حدد وظائف Double Tap (نقرة مزدوجة) أو Triple Tap (نقرة ثلاثية)

 

وتتضمن الخيارات:

- افتح أحد التطبيقات.

- اقفل الشاشة.

- لقطة شاشة.

- صامت.

- قم بتنشيط Siri.

- ضبط مستوى الصوت.

- افتح الكاميرا.

- قم بتشغيل الفلاش.

- ضبط تكبير الشاشة.

#آيفون #ميزة #أبل #الإعدادات

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