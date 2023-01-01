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أستراليا تفرض حظرا حكوميا على تيك توك

الأربعاء 05 أبريل 2023 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تفرض حظرا حكوميا على تيك توك



وكالات / سما /

أعلنت أستراليا أمس الثلاثاء أنها ستحظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية التي سبقتها إلى هذا الإجراء ضد التطبيق المملوك من شركة صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه "في أقرب وقت ممكن عمليا".

وأستراليا هي آخر عضو في تحالف "خمسة عيون" الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يقوم بفرض حظر حكومي على "تيك توك".

واتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة.

وحذر خبراء الأمن الإلكتروني من إمكانية استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.

وأعاد "تيك توك" الحظر إلى "كراهية الأجانب"، لكنه أقرّ في ديسمبر من العام الماضي بجمع بيانات للتجسس على صحافيين.

وكانت العديد من الدوائر الحكومية حريصة في البداية على استخدام "تيك توك" كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنزع كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مكاتب السياسيين بسبب مخاوف أمنية.

#أستراليا #تيك توك

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