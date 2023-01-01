يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الضيوف برشلونة على ريال مدريد بملعب “سانتياجو برنابيو” بهدفٍ نظيف.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة في مباراة اليوم المرتقبة، حيث سيدفع المدربان “أنشيلوتي وتشافي” بكامل أوراقهما الرابحة على أمل تحقيق الفوز.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم كالتالي :

حراسة المرمى : أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : رونالد أراوخو، جولز كوندي، ماركوس ألونسو، بالدي

خط الوسط : فرانك كيسيه، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم : جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا

بينما جاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : لوكاس فاسكيز “كارفاخال”، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو

خط الوسط : فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش

خط الهجوم : رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور