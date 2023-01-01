مفتي مصر يحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال على الأقصى ومحاولات تهويده

وكالات / سما/

أدان مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم شوقي علام، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف واعتداءات على المصلين.

ودعا مفتي الديار المصرية في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو".

كما حذّر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية وقدسيتها، ومن خطورة استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هُويتها التاريخية الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.

وجدّد علام تحذيره الشديد من التداعيات والتبعات الخطيرة التي ستنتج عن الدعوات الإسرائيلية لتكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على مدار شهر رمضان المبارك.

وناشد المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته والأحرار في مختلف أنحاء العالم تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا إلى ضرورة توعية الشباب العربي والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وعدم التخلي مطلقا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة.