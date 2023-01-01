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هل يحضر رئيس ريال مدريد مباراة الكلاسيكو في الـ"كامب نو"؟

الأربعاء 05 أبريل 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يحضر رئيس ريال مدريد مباراة الكلاسيكو في الـ"كامب نو"؟



وكالات / سما /

كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن موقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، من حضور مباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة غدا الأربعاء.

وكان بيريز قد غاب عن كلاسيكو الليغا في الكامب نو، لتفادي غضب جمهور برشلونة، على خلفية موقف ريال مدريد من قضية نيغريرا.

وقالت الإذاعة، إن بيريز رئيس "الفريق الملكي" يميل أيضا إلى عدم الذهاب للكامب نو في مباراة الغد.

وأضافت: "بيريز سيحسم قراره النهائي صباح يوم المباراة، لكن الأقرب عدم السفر إلى كتالونيا والبقاء في مدريد".

وألغى برشلونة الغداء المشترك بين إدارة الناديين قبل كلاسيكو الليغا الأخير، بقرار من خوان لابورتا رئيس برشلونة، وسيكرر نفس الأمر قبل مباراة الغد.

ويستطيع برشلونة توجيه ضربة معنوية هائلة لغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما يستقبله على ملعب "كامب نو" في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد أن ألحق به الخسارة في عقر داره بهدف نظيف الشهر الماضي.

#ريال مدريد #كلاسيكو #كامب نو #فلورنتينو بيريز #برشلونة

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