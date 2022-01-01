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كيليان مبابي يحدد موعد انتقاله إلى ريال مدريد - سما الإخبارية

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كيليان مبابي يحدد موعد انتقاله إلى ريال مدريد

الأربعاء 05 أبريل 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيليان مبابي يحدد موعد انتقاله إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد اتخذ قراراً بشأن مستقبله مع الفريق وانتقاله إلى ريال مدريد.

قصة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد لن تنتهي حيث ما زال يعتبر الصفقة الحلم بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس المرينجي، ولكن ما حدث في الصيف الماضي ترك أثراً سلبياً سيحاول مبابي تصحيحه.

وكان كيليان مبابي على أعتاب انتقاله إلى ريال مدريد في صيف عام 2022 بصفقة انتقال حر، ولكن قرر اللاعب في اللحظات الأخيرة بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن كيليان مبابي لا يزال يفكر في انتقاله إلى ريال مدريد وبالفعل أبلغ إدارة النادي المدريدي أنه ينوي الانتقال إلى الفريق في صفقة انتقال حر عام 2024.

وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد اشترط على كيليان مبابي أنه لن يتفاوض مع باريس سان جيرمان بشأن رسوم انتقال اللاعب للمرينجي، وسيتعين على مبابي فسخ عقده مع الفريق البارسي إذا كان يرغب في ارتداء قميص الفريق الإسباني.

#كيليان مبابي #ريال مدريد

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