لويس إنريكي يصل إلى لندن تمهيداً لانتقاله إلى تشيلسي

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين على وصول الإسباني لويس إنريكي لمدينة لندن للمناقشة مع إدارة تشيلسي الإنجليزي حول إمكانية توليه مسؤولية تدريب البلوز.

وكان نادي تشيلسي قد قرر إقالة جراهام بوتر من تدريب الفريق اللندني بسبب سوء النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعتبر الألماني الشاب جوليان ناجلسمان هو المرشح المفضل لإدارة تشيلسي، ولكن خبرة لويس إنريكي قد تفضل المدرب الإسباني على مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية وأيضاً فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن لويس إنريكي وممثليه قد وصلوا إلى لندن من أجل المناقشة مع تشيلسي حول هذا الأمر.

وأكمل الصحفي الإيطالي أن لويس إنريكي حريص بنسبة 100% على تدريب تشيلسي.

وكان فابريزيو رومانو قد أكد مساء يوم الثلاثاء أن لويس إنريكي يريد العودة سريعاً للتدريب وبالتحديد في الدوري الإنجليزي.

وأضاف فابريزيو أن تشيلسي سيواصل أيضاً مع محادثاته مع ناجلسمان، المرشح المفضل للإدارة لاتخاذ قرارهم النهائي.