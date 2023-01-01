  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لويس إنريكي يصل إلى لندن تمهيداً لانتقاله إلى تشيلسي

الأربعاء 05 أبريل 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
لويس إنريكي يصل إلى لندن تمهيداً لانتقاله إلى تشيلسي



وكالات / سما /

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين على وصول الإسباني لويس إنريكي لمدينة لندن للمناقشة مع إدارة تشيلسي الإنجليزي حول إمكانية توليه مسؤولية تدريب البلوز.

وكان نادي تشيلسي قد قرر إقالة جراهام بوتر من تدريب الفريق اللندني بسبب سوء النتائج في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعتبر الألماني الشاب جوليان ناجلسمان هو المرشح المفضل لإدارة تشيلسي، ولكن خبرة لويس إنريكي قد تفضل المدرب الإسباني على مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية وأيضاً فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن لويس إنريكي وممثليه قد وصلوا إلى لندن من أجل المناقشة مع تشيلسي حول هذا الأمر.

وأكمل الصحفي الإيطالي أن لويس إنريكي حريص بنسبة 100% على تدريب تشيلسي.

وكان فابريزيو رومانو قد أكد مساء يوم الثلاثاء أن لويس إنريكي يريد العودة سريعاً للتدريب وبالتحديد في الدوري الإنجليزي.

وأضاف فابريزيو أن تشيلسي سيواصل أيضاً مع محادثاته مع ناجلسمان، المرشح المفضل للإدارة لاتخاذ قرارهم النهائي.

#لويس إنريكي #تشيلسي

الأكثر قراءة اليوم

مئات الاصابات داخل المسجد الاقصى واندلاع حريق بالمصلى القبلي ..

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة

تقوض جهود التهدئة..مصر تهاجم إسرائيل في بيان حاد وتحذرها من تأجيج مشاعر المسلمين

باراك يعترف بامتلاك "إسرائيل" أسلحة نووية

العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية خلال الأسبوع الجاري

تفاصيل جديدة عن عملية طعن جنديين إسرائيليين في تل أبيب

هآرتس: "لماذا تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل"؟..

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل الاتصالات المصرية لمنع التصعيد في غزة والأراضي المحتلة

وزراء إسرائيليون ينتقدون ضعف الرد على القطاع .. بن غفير: "حان الوقت لإنزال رؤوس في غزة"

مسؤول اسرائيلي : اتصالات لإحلال الهدوء وجيش الاحتلال يبعث برسالة لحماس

الجهاد الإسلامي : صواريخ المقاومة رسالة تحذير أولية للاحتلال من مغبة التمادي في العدوان

بحماية شرطة الاحتلال ..المستوطنون يبدأون اقتحام المسجد الأقصى بعيد "الفصح اليهودي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم