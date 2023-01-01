رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- بعد عملية طعن جنديين قرب معسكر للجيش في الرملة: اعلان حالة التأهب في كافة أنحاء البلاد خوفا من التصعيد

- ارتفاع حدة التوتر عشية عيد الفصح اليهودي

- الأنظار تتجه الى القدس: المحادثات للتوصل الى تسوية في الجهاز القضائي تصل الى طريق مسدود

- أمس: مظاهرات أمام منازل الوزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي

* "معاريف":

- للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة: تقديم لائحة اتهام ضد رئيس سابق

- نتنياهو يتجاهل وزير الأمن خلال احتفال في وزارة الأمن

- قصف إسرائيلي في سوريا للمرة الرابعة على التوالي وإيران تهدد بالانتقام

* "هآرتس":

- إصابة جندي برصاصة خلال مواجهات مع الفلسطينيين في بيت أمر

- مواجهات بين الشرطة والفلسطينيين في الأقصى وإصابة صبي من سلوان برصاص شرطي

- المفتش العام للشرطة في مكالمة مع بن غفير سربت للإعلام: العرب يقتلون بعضهم البعض لأن هذا الأمر من ثقافتهم

- الشرطة: بن غفير يسجل مكالمة خاصة ويسربها للإعلام والهدف المس بالشرطة وقائدها