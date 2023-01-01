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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 05 أبريل 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت": 

- بعد عملية طعن جنديين قرب معسكر للجيش في الرملة: اعلان حالة التأهب في كافة أنحاء البلاد خوفا من التصعيد 

- ارتفاع حدة التوتر عشية عيد الفصح اليهودي 

- الأنظار تتجه الى القدس: المحادثات للتوصل الى تسوية في الجهاز القضائي تصل الى طريق مسدود 

- أمس: مظاهرات أمام منازل الوزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف احتجاجا على إضعاف الجهاز القضائي  

* "معاريف": 

- للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة: تقديم لائحة اتهام ضد رئيس سابق 

- نتنياهو يتجاهل وزير الأمن خلال احتفال في وزارة الأمن 

- قصف إسرائيلي في سوريا للمرة الرابعة على التوالي وإيران تهدد بالانتقام 

* "هآرتس": 

- إصابة جندي برصاصة خلال مواجهات مع الفلسطينيين في بيت أمر 

- مواجهات بين الشرطة والفلسطينيين في الأقصى وإصابة صبي من سلوان برصاص شرطي 

- المفتش العام للشرطة في مكالمة مع بن غفير سربت للإعلام: العرب يقتلون بعضهم البعض لأن هذا الأمر من ثقافتهم

- الشرطة: بن غفير يسجل مكالمة خاصة ويسربها للإعلام والهدف المس بالشرطة وقائدها

#الصحف الإسرائيلية

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