رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، وقوع إصابات بين صفوف المواطنين خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، ومناطق مختلفة في الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- إصابات في الضفة وتوتر بالأقصى و"فتح" تدعو إلى النفير والتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد

- بؤرة استيطانية جديدة في العوجا وإصابة جنديين احتلاليين طعنا جنوب تل أبيب والاحتلال يستولي على 20 دونما من أراضي نعلين

- لمحاربة الوجود الفلسطيني.. الاحتلال يضاعف ميزانية المستوطنين لمراقبة البناء في المناطق "ج"

- قوى فلسطينية وبرازيلية تنجح في إلغاء "مهرجان الجامعات الإسرائيلية" في البرازيل

- مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين لصالح فلسطين حول حق تقرير المصير وعدم شرعية المستعمرات

- الرجوب: عدم تحميل إسرائيل مسؤولية اعتداءاتها يعيق قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها الرياضية وقدرتها على المنافسة

- اتهام ترامب بانتهاج سلوك إجرامي خطر

- المطالبة بالسماح للأطباء الفلسطينيين بالكشف على الأسرى داخل سجون الاحتلال

- "الإحصاء" في يوم الطفل: 56 طفلا شهيدا و150 أسيرا خلال عام 2022

- الاحتلال والمستوطنون يخنقون حوارة ويحاربون بهجة رمضان

- تسهيلات للإرهابي قاتل عائلة دوابشة

* "الأيام":

- إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام.. الاحتلال يستولي على 20 دونماً في نعلين

- طعن جنديين إسرائيليين قرب تل أبيب واعتقال شاب من دورا بتهمة التنفيذ

- إيداع خطة لبناء 460 وحدة استيطانية في "غيلو"

- إصابات خلال مواجهات ليلية في مناطق عدة

- الاحتلال يعزز قواته بعد "إنذارات ساخنة" ويحوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية

- قراران لصالح فلسطين في مجلس حقوق الإنسان

-بلدية الاحتلال ترفض اعتراضات على مشروع "وادي السيليكون" في واد الجوز

- وفاة ثلاثة مواطنين جراء حوادث دهس في الخليل وغزة

- مفتش الشرطة في إسرائيل يجدد تحذيره: إنشاء الحرس القومي خطوة خطيرة

- توجه لمضاعفة ميزانيات المستوطنين لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق (ج)

- جامعات إسرائيلية تتعرض لهجوم هاكرز من السودان

* "القدس":

- إصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب

- مصادرة عشرات الدونمات في نعلين وإقامة بؤرة قرب تجمع نبع العوجا

- توتر في الأقصى.. ومستوطن يطلق النار على طفل في سلوان

- منظمات «الهيكل» تدعو المستوطنين لإحضار قرابينهم الى المسجد الأقصى اليوم

- مضاعفة ميزانيات مجالس المستوطنات لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق "ج"

- اعتقال ترامب في نيويورك ومثوله أمام قاضٍ وتوجيه عشرات التهم إليه رسميا

- باراك يعترف بامتلاك اسرائيل أسلحة نووية