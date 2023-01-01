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مشعل يدعو الجميع للتحرك والتحشيد نصرة للمسجد الأقصى

الأربعاء 05 أبريل 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل يدعو الجميع للتحرك والتحشيد نصرة للمسجد الأقصى



غزة/ سما /

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك نقلة خطيرة في العدوان عليه واستباحته، والهمجية ضد إخواننا وأخواتنا المرابطين والمرابطات.

وطالب مشعل الجميع بالسقف الأعلى من المبادرة، والتحرك والتفاعل والتحشيد والنصرة والعمل الاختصاصي والميداني والشعبي كلٌ في نطاق مجاله ومسؤوليته لنصرة المسجد الأقصى.

وشدد على أن معركة الأقصى معركتنا جميعاً على المستوى الفردي والجماعي، فأَروا ربكم خير ما عندكم خاصة في هذا الشهر الفضيل؛ شهر الجهاد والصبر والنصر، والمعارك الحاسمة في تاريخ الأمة.

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