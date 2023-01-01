وزراء إسرائيليون ينتقدون ضعف الرد على القطاع .. بن غفير: "حان الوقت لإنزال رؤوس في غزة"

القدس المحتلة / سما /

انتقد وزراء من اليمين المتطرف، اليوم الاربعاء رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وهاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الجيش الإسرائيلي معتبرا أن غاراته في قطاع غزة "ضعيفة". وكتب في تويتر أنه "طلبت صباح اليوم عقد الكابينيت الأمني في أعقاب أحداث الليلة الماضية. وينبغي أن ترد بشدة الحكومة التي أشارك في عضويتها على إطلاق القذائف الصاروخية من غزة، وقذيفة صاروخية لحماس تستوجب ردا يتجاوز قصف كثبان رملية وأماكن خالية (من الناس). وحان الوقت لإنزال رؤوس في غزة. ويحظر التراجع عن معادلة تلزم برد جدي على أي قذيفة صاروخية".

ودعا وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإطلاق عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية تبدأ بنابلس وجنين وتوجيه ضربات قوية بغزة.

وطالب رؤساء المعارضة في الكنيست بعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على إثر التصعيد الحاصل، وقالوا إن الكابينيت لم ينعقد منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إنه "لن يصدر أي شيء جيد لأمن إسرائيل عن كابينيت يجلس فيه متطرفون عديمو المسؤولية". واعتبر رئيس "المعسكر الوطني، بيني غانتس، أن "دولة إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بوزير أمن مع وقف التنفيذ مقابل التحديات التي أمامها. وهذا صباح صعب في جنوب البلد، وأدعم سكان غلاف غزة، وواثق من أن الجيش الإسرائيلي سيعيد الهدوء بقوة وحزم واستهداف شديد للمنظمات الإرهابية".

من ناحيته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن الليلة كانت متوترة جدًا وتم إطلاق صواريخ من غزة وتم الرد بقوة وأي إطلاق للصواريخ سيتم الرد عليه بشكل مناسب. كما قال.