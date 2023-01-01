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الاحتلال يجرف 10 دونمات من أراضي ياسوف شرق سلفيت

الأربعاء 05 أبريل 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، نحو 10 دونمات من أراضي قرية ياسوف، شرق سلفيت.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي ياسوف وائل ماضي، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراضٍ تعود لمواطنين من القرية في منطقة "زعترة" شرق البلدة قرب حاجز زعترة العسكري، لصالح التوسع الاستيطاني.

بدوره، قال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن عملية التجريف تأتي في سياق عدوان الاحتلال الشامل وإرهابه المستمر بحق شعبنا وأرضه.

وأكد أن هذه الانتهاكات لن ترهب شعبنا الفلسطيني، بل ستزيده ثباتاً وتمسكاً بأرضه وحقوقه، وإصرارا على مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية.

يذكر أن قرية ياسوف تتعرض لهجمة استيطانية اسرائيلية ممنهجة تمثلت مؤخرا باقتلاع وتكسير عشرات أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراضٍ.

#سلفيت #الاحتلال #تجريف

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