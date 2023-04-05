إيران تُفشل هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان

وكالات / سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء 5/4/2023، عن "إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان".

وقالت وزار الدفاع، في بيان لها، إن "مجمع أمير المؤمنين (ع) التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، تعرض الليلة الماضية، لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة"، مؤكدا أنه "تم إسقاط هذه الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع".

وأضاف البيان أنه "نظرا لإحباط هذا الهجوم، لم تحدث أي أضرار في المجمع".

وفي 28 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيرة استهدف "مجمّع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.