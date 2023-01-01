الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شباط الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل انخفاضا مقداره 5.51% خلال شهر شباط الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 101.24 مقارنة بـ 107.15 خلال كانون الثاني الماضي (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح "الإحصاء" في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت انخفاضاً مقداره 11.37%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 5.33% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر شباط، مقارنة بالشهر الذي سبقه، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة، عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المنسوجات.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.