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قطر تدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الأربعاء 05 أبريل 2023 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين



الدوحة / سما /

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وتخريبه، والاعتداء على المصلين فيه، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، وإخلاء المعتكفين في المصلى القبلي، وفرض قيود على أبواب المسجد ومنع دخول الفلسطينيين.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تصعيدا خطيرا وتعديا سافرا على الأماكن المقدسة، وامتدادا لسياسة تهويد القدس، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

#قطر #الاحتلال

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