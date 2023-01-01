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"الأوقاف": الاعتداء على الأقصى جريمة نكراء وتدنيس للمقدسات الإسلامية

الأربعاء 05 أبريل 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامها للمسجد الأقصى، الليلة الماضية، واعتدائها على المرابطين لإخراجهم من المسجد خلال اعتكافهم في رمضان، ما هو إلاّ "جريمة نكراء"، واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.

وقالت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأربعاء، "إن الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى أخذت منحى تصاعدياً في ظل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحكومة في تصرفاتها التي تدفع باتجاه حرب دينية سيصطلي بنارها الجميع".

كما طالبت أبناء شعبنا بالعمل على المرابطة والصمود داخل الأقصى لدفع أي اعتداء من قبل هذا الاحتلال الغاشم. 

#وزارة الأوقاف

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