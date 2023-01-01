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أول تعليق من السعودية على اقتحام الاقصى

الأربعاء 05 أبريل 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من السعودية على اقتحام الاقصى



القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين.

وأضافت الخارجية السعودية في بيان صحفي فجر اليوم الأربعاء، أن المملكة تدين هذه الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددةً التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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