"الأسرى والمحررين" تستنكر اعتقال أكثر من 500 مواطن خلال أحداث الأقصى

القدس المحتلة / سما /

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين، سلوك الاحتلال السافر عبر اعتقالها لأكثر من 500 مواطن فلسطيني من المسجد الأقصى ومحيطه في غضون عدة ساعات.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعكس العنصرية والإرهاب الذي بات يسيطر على تصرفات وقرارات حكومة الاحتلال الفاشية.

ودعت للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة الكف عن البقاء في موقع المتفرج، والتحرك لضمان حرية العبادة والتنقل في الأماكن المقدسة، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقالات البغيضة التي باتت كابوسًا يوميًا لأبناء شعبنا.