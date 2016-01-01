تفاصيل أول محاكمة لرئيس أمريكي بالتاريخ .. وترامب: لا أصدق

وكالات

في حادثة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مثل امس الثلاثاء الرئيس السابق، دونالد ترامب، أمام القضاء بتهم جنائية.



ووصل ترامب الثلاثاء إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك حيث بدأت محاكمته بتهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة.



وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أصبح ترامب بحكم المعتقل لدى الشرطة، فور وصوله إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، فيما لم تقيّد يداه، لكن سيتم أخذ بصماته، وربما يتم التقاط الصورة الخاصة بالموقوفين له لكن بعيدا عن الإعلام.





ودفع ترامب ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه والمتّصلة بدفعه أموالاً لشراء صمت "دانيالز"، قبل أن يغادر المحكمة.



ومنحت محكمة مانهاتن الجنائية ترامب إطلاق سراح غير مشروط.



وأعلن قاضٍ في المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك أنّ محاكمة ترامب بالتّهم التي وجّهت إليه يمكن أن تبدأ في كانون الثاني/يناير 2024.



وفي أول تصريح له عقب المثول أمام القضاء، قال ترامب : "أعود إلى مارالاغو (منتجع ترامب) وكلي ثقة أكثر من أي وقت مضى بأننا سنفوز بالرئاسة وننقذ أمتنا العظيمة.



وتعهّد أحد وكلاء الدفاع عن ترامب محاربة التّهم الـ34 التي تمّ توجيهها إليه والمتّصلة بدفعه مبالغ مالية للتستّر عن فضائح مفترضة، واصفاً الاتهامات بأنها "يائسة".



ومن أمام مقرّ المحكمة في مانهاتن حيث مثل ترامب أمام القاضي قال المحامي تود بلانش "إنّ توجيه الاتّهام بحدّ ذاته نمطي"، واصفاً توجيه الاتّهام بأنه عمل "يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة".



وقبل التوجه إلى المحكمة، وصف ترامب بالحدث "السريالي" استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية.



وقال جوزيف تاكوبينا، أحد محامي ترامب، عبر شاشة شبكة أيه.بي.سي: "لن يكون اليوم طويلا في المحكمة".



وقال خبراء قانونيون إنه لن تُجرى أي محاكمة إلا بعد أكثر من عام، وتوجيه الاتهام أو حتى الإدانة لا يمنع ترامب قانونيا من الترشح للرئاسة.





وتجمع بعض أنصار ترامب ومعارضيه خارج القاعة قبل بدء الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأظهر مقطع فيديو نشره مراسل موقع بوز فيد الإخباري على تويتر امرأتين من أنصار ترامب، إحداهما ملتفة بعلم الولايات المتحدة، تتشاجران مع امرأة أخرى اعتراضا على لافتة سوداء كبيرة خارج قاعة المحكمة كتب عليها "ترامب يكذب طوال الوقت" قبل أن تتدخل الشرطة.



تفاصيل المحاكمة





ما هي جلسة الاستدعاء؟



و"الاستدعاء" هو الخطوة التالية، بعد أن صوتت هيئة محلفين رسميا على توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، تتعلق بدفع مبلغ خلال انتخابات عام 2016 لشراء صمت ممثلة دانيلز، بعد أن قالت التحقيقات إنهما أقاما علاقة جنسية.



والاستدعاء هو أول ظهور للمتهم أمام قاض، بعد توجيه اتهامات، وفي هذه الجلسة، يتم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقوقه القانونية، ويمكن تعيين محام له، إذا لم يكن لديه القدرة على تحمل تكاليفه.



كيف دخل ترامب المحكمة؟



رسم عملاء الخدمة السرية خطة لدخول وخروج ترامب من محكمة مانهاتن، بحسب مسؤول في إنفاذ القانون تحدث لواشنطن بوست.



وقال المسؤول إنهم حددوا خطة خروجه من شقته في "برج ترامب" وتوجهه إلى المحكمة. ولحمايته، تتوقع الصحيفة أن يقدم عملاء الخدمة السرية على إدخاله وخروجه من المبنى بطريقة غير مرئية للجمهور.



هل تم تقييده؟



لم يتم تقييد ترامب، كما يحدث مع المتهمين عموما، وقد تحدث محاموه عن ذلك مؤخرا، وأكدت هيئة الدفاع ذلك الثلاثاء، لكن من المتوقع تنفيذ الإجراءات المعمول بها الأخرى مع أي متهم عادي.



وقد صرح المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، بأنه يجب معاملته بنفس الطريقة التي يعامل بها أي متهم آخر، وهو ما يشير إلى أنه سيتم أخذ بصمات أصابعه وتصويره لكن خلف الأبواب المغلقة، وهذه الصور على الأرجح لن تكون متاحة للجمهور، مع العلم أن القانون في نيويورك يحظر نشر صور الموقوفين، إلا في حالات محددة.



ماذا سيحدث في جلسة الاستدعاء؟



تكون جلسة الاستدعاء قصيرة، يتحدث خلالها المدعون عن بعض أوجه القضية، وفي هذه الجلسة عموما، يدفع المتهمون عموما بـ"عدم الذنب"، وهو ما فعله ترامب.



وتقول الإذاعة الوطنية الأمريكية، "أن بي آر" إن القاضي سيقرر على الأرجح أن ترامب لن يسعى إلى الهرب أثناء نظر القضية، لذلك سيعلن إطلاق سراحه بعد الجلسة.



وقد أعلنت حملته أنه يعتزم العودة على الفور إلى فلوريدا، حيث سيلقي خطابا مساء الثلاثاء.



ماذا سيحدث بعد الجلسة؟



من المتوقع أن يحدد القاضي موعد جلسة المحكمة التالية والإجراءات التي ستحدث خلالها.



في الجلسات التالية عموما، تبدأ المرافعات، وخلالها، يطلب الدفاع استدعاء شهود، أو استبعاد أدلة، أو إسقاط تهم، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع الادعاء على الإقرار بالذنب، سيتم إصدار حكم، وفي حال لم يحدث اتفاق، أو لم يتم إسقاط التهم، تبدأ إجراءات المحاكمة، وهي عملية تستغرق وقتا طويلا، وبعد المحاكمة، يصدر الحكم، إما بإدانة المتهم أو تبرئته.



من هو القاضي؟



هو قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان، وهو القاضي الذي أشرف على هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت الاتهامات ضد ترامب، الأسبوع الماضي، وكان ترامب قد قال إن هذا القاضي "يكرهه"، إلا أن جو تاكوبينا، أحد محامي ترامب صرح بأنه لا يعتقد أنه "متحيز".