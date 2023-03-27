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تقوض جهود التهدئة..مصر تهاجم إسرائيل في بيان حاد وتحذرها من تأجيج مشاعر المسلمين

الأربعاء 05 أبريل 2023 04:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقوض جهود التهدئة..مصر تهاجم إسرائيل في بيان حاد وتحذرها من تأجيج مشاعر المسلمين



القاهرة/سما/

دانت مصر بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بينهم نساء.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن وزارة الخارجية فجر الأربعاء أن مصر تعتبر هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم.

وطالبت مصر السلطات الإسرائيلية بـ"الوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنا آمنا في أيام شهر رمضان المبارك".

وحملت مصر إسرائيل، "السلطة القائمة بالاحتلال"، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

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