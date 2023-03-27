فتح": الدماء النازفة في المسجد الأقصى تؤكد أنه لن يكون إلا فلسطينيا

رام الله/سما/

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، كوادر الحركة ومناضليها في مدينة القدس إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أن الدماء النازفة من المصلين والمعتكفين الذين يتعرّضون لأفظع أساليب القمع والإرهاب والتنكيل تؤكّد أن المسجد الأقصى لن يكون إلّا فلسطينيًا

وأكدت "فتح"، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، فجر اليوم الأربعاء، أن الاعتداء الهمجي الذي يمارسه الاحتلال بحق المصلّين والمعتكفين؛ هو إعلانُ لتديين الصراع من قبل حكومة الاحتلال المكوّنة من عتاة المستوطنين المتطرفين، مضيفةً أن هذا الإرهاب لن يجدي نفعًا في طمس الهُوية الإسلامية والعربية لمدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

ووجهت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التحية للمرابطين والمرابطات الذين يذودون عن حياض المسجد الأقصى وباحاته، مبينةً أن ما يمارسه الاحتلال ومستوطنوه لن يفت من عضد شعبنا وإرادته في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية