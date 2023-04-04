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دعوات لشد الرحال للأقصى مع استعدادات المستوطنين لاقتحامه غدًا

الثلاثاء 04 أبريل 2023 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لشد الرحال للأقصى مع استعدادات المستوطنين لاقتحامه غدًا



القدس المحتلة/سما/

دعت فعاليات فلسطينية مختلفة، اليوم الثلاثاء، إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، في ظل استعدادات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة بدءًا من يوم غد الأربعاء بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

ووجهت شخصيات دينية وسياسية وفصائل مختلفة، الدعوة للمقدسيين، إلى الرباط من هذه الليلة في المسجد الأقصى وأداء صلوات العشاء والتراويح وفجر غد الأربعاء.

ويتوقع أن يقتحم صباح غد مجموعات كبيرة من المستوطنين للمسجد، فيما سيكون يوم الخميس ذروة الاقتحامات.

وتهدد جماعات استيطانية متطرفة بذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، ووضعت مكافأة لمن يستطيع ذلك.

وادعت مصادر إسرائيلية، أن الحاخام شموئيل رابينوفيتش كبير حاخامات إسرائيل، أصدر بيانًا يمنع فيه إدخال القرابين إلى الأقصى أو ساحة البراق.

#الاقصى

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