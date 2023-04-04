مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع نبع العوجا

أريحا/سما/

أقام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة، قرب تجمع نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، لـ"وفا"، أن مستوطنين وضعوا مسكنا متنقلا وخزان مياه، على أحد الجبال المطلة، قرب تجمع نبع العوجا البدوي، وشقوا طريقا إليه، بهدف الاستيلاء على الأراضي في المنطقة.

وأضاف مليحات أن تجمع نبع العوجا هو أحد التجمعات البدوية الذي يتعرض لانتهاكات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف سرقة المياه والسيطرة على الأرض، لصالح المشاريع الاستيطانية.