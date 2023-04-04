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الدوحة: هنية يستعرض المخاطر على الأقصى أمام “علماء المسلمين”

الثلاثاء 04 أبريل 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة: هنية يستعرض المخاطر على الأقصى أمام “علماء المسلمين”



الدوحة/سما/

 استعرض رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الثلاثاء، أمام وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى في ظل حكومة اليمين الإسرائيلية الراهنة.


جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة القطرية الدوحة، بين وفد من حماس برئاسة هنية، ومجموعة علماء، بدعوة من الأمين العام للاتحاد علي القره داغي، وفق بيان.


وذكر البيان، أن هنية استعرض في كلمته “التحولات المهمة” التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة، “خاصة المخاطر التي تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى” في ظل حكومة اليمين الإسرائيلية الراهنة “والتي تهدف لتصفية القضية وتنفيذ مخططات السيطرة على الأقصى للسيطرة عليه وتقسيمه”.


وتطرق هنية خلال اللقاء، إلى “المتغيرات السياسية والميدانية في فلسطين”، مشيدا بـ”تصاعد خيار المقاومة في الضفة”.


كما أشاد “بالدور المحوري لعلماء الأمة على مدار التاريخ وخاصة في دعم ونصرة القضية (الفلسطينية) باعتبارها قضية المسلمين المركزية”.


ونقل البيان عن العلماء تأكيد “موقفهم الثابت في دعم القضية الفلسطينية وعدم التفريط بها، فضلا عن دعم مشروع المقاومة ضد المحتل”.


كما استعرض العلماء، وفق البيان، “الأبعاد العقائدية للقضية الفلسطينية وبحتمية الانتصار”.


ومنذ بداية العام الجاري، تشهد القدس وضواحيها توترا كبيرا، حيث زادت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ممارساتها ضد الفلسطينيين بالمدينة فضلا عن الانتهاكات التي تتعرض لها الأماكن الإسلامية والمسيحية في المدينة، بحسب جمعيات حقوقية.

#الدوحة #هنية #اسماعيل هنية

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