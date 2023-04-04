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كبير حاخامات"إسرائيل" يمنع حمل قرابين الفصح إلى المسجد الأقصى

الثلاثاء 04 أبريل 2023 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير حاخامات"إسرائيل" يمنع حمل قرابين الفصح إلى المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أعلن كبير حاخامات إسرائيل الثلاثاء حظر حمل قرابين عيد الفصح اليهودي للتضحية بها عند المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن مؤسسة تراث حائط المبكى (البراق) “في أعقاب ورود أنباء عن نية يهود متطرفين إحضار قرابين عيد الفصح إلى المسجد الأقصى”.

وقال البيان “بتوجيه من الحاخام شموئيل رابينوفيتش حاخام حائط المبكى والأماكن المقدسة، سنعمل على منع جلب الحيوانات إلى منطقة وساحة باب المغاربة” المؤدي إلى حائط المبكى والمسجد الأقصى.

والمسجد الأقصى هو ثالث أقدس موقع في الإسلام، في حين يطلق عليه اليهود اسم “جبل الهيكل” ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم.

يبدأ عيد الفصح اليهودي الأربعاء ويتم عادة التضحية بالأغنام والماعز عشية العيد.

(أ ف ب)

#اسرائيل #المسجد الاقصى

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