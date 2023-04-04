  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية خلال الأسبوع الجاري

الثلاثاء 04 أبريل 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية خلال الأسبوع الجاري



وكالات/سما/

أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس الجدل مجددا بعد أن حذر من وقوع زلزال قوي خلال اليومين المقبلين، دون أن يحدد المناطق المعنية.

وفي مقطع فيديو شاركه معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي "SSGEOS"، وهو المعهد الذي يرعى أبحاث العالم الهولندي العلمية منذ فترة، أوضح هوغربيتس أن الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل الجاري، والذي ينتهي باكتمال القمر في السادس من الشهر، سيكون حرجا في ما يتعلق بالأنشطة الزلزالية.
 



وخلال عرضه لمجموعة من  الرسوم البيانية التوضيحية، أشار هوغربيتس إلى أن كوكب الزهرة سيكون مقترنا مع كوكبي المريخ وزحل يوم الاثنين، وأن ذلك الاقتران، سوف يتلاقى بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 نيسان/ أبريل الجاري، وهي اقتران القمر مع كوكب المشتري.

ولفت إلى أنه تجب مراقبة ومتابعة اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس، بحذر كبير.

وعلى حد تعبيره، فإن الفترة ما بين 4 إلى 6 نيسان/ أبريل، حيث يكتمل القمر بالتزامن مع تلك الاقترانات، هي الفترة الأكثر حرجا.
 



وختم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس حديثه في مقطع الفيديو: "مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك.. هذا يعني أنشطة زلزالية قوية".

جدير بالذكر أن هوغربيتس اشتهر بشكل كبير بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل ثلاثة أيام من حدوثها.
 

وفي وقت سابق، استهجن أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل في الجامعة الأردنية، نجيب أبو كركي، التصريحات المتتالية لعالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس.

وقال أبو كركي في مشاركة عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إن العالم الهولندي وأتباعه لم يتنبأوا بشيء، مشيرا إلى أن خريطة لأمريكا الجنوبية فارغة من الزلازل.

#عالم عولندي

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طيران الاحتلال في سماء غزة

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

من هي منفذة التفجير في سان بطرسبرغ؟

يديعوت: المشروع الاستراتيجي لإيران وحزب الله يخرج من الظل

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

موقع عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران.. هذا هو المقابل..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: إرسال المُسيَّرة يؤكِّد جرأة إيران وسعيها لحربٍ شامِلةٍ وهو ما أبقى غالانت في منصبه

fadfa6b3-ما-هو-سبب-ذبح-القرابين-عند-اليهود؟-1-1

كبير حاخامات"إسرائيل" يمنع حمل قرابين الفصح إلى المسجد الأقصى

واشنطن بوست: لا يحق لنتنياهو التبجح بالسيادة فقد تدخل بوقاحة في شؤون أمريكا الداخلية

photo_2023-04-04_14-14-08

شبتاي يحذر من إنشاء " حرس بن غفير"

"المالية": راتب شهر آذار يوم غد الأربعاء كاملا لموظفي السلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم