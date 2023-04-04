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أكبر مشاريع الاستزراع السمكي مهدد بالتوقف بعد رفع تسعيرة الكهرباء في غزة

الثلاثاء 04 أبريل 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر مشاريع الاستزراع السمكي مهدد بالتوقف بعد رفع تسعيرة الكهرباء في غزة



غزة / سما/

اشتكى ملاك تجمع برك الاستزراع السمكي "فش فرش"، وهو أحد أكبر مشاريع الاستزراع السمكي على مستوى قطاع غزة، جراء رفع تسعيرة الكهرباء المباعة للمشروع، ما يهدد بتوقفه وتسريح عشرات العمال.
وأكدت إدارة المزرعة المخصصة لإنتاج أسماك الدنيس، ومقامة على شاطئ البحر غرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، أنهم فوجئوا بقرار شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة برفع تسعيرة الكهرباء من 0.8 أغورات لكل كيلووات، الى 1.2 أغورة للكيلو، مع إيقاف الخصم الممنوح للقطاع الاقتصادي من اللجنة القطرية في قطاع غزة، بذريعة أن المشروع تابع للقطاع الزراعي.
ووفق بيان مقتضب صدر عن إدارة المشروع فإن "بحيرة فش فرش تنتج أسماك الدنيس من مرحلة الصفر (التفريخ) إلى مرحلة البيع (التربية) ومشروعنا مشروع إنتاجي واقتصادي وزراعي.. وأن تنفيذ هذا القرار بمثابة الطلقة الأخيرة لإغلاق المشروع الذي يعد الأول في قطاع غزة، ويعيل ما يزيد على 200 أسرة من أبناء القطاع بشكل مباشر وغير مباشر".
وناشدت إدارة البحيرة كافة الجهات بالعمل على حل المعضلة، وإعادة تعرفة الكهرباء السابقة، كي يستمرون في تربية أفواج جديدة.
وتستهلك مزارع أسماك الدنيس قدرات كبيرة من الطاقة الكهربائية الضرورية لاستمرار عمل مراوح مائية تعمل على انتاج الاوكسجين المذاب في الماء على مدار الساعة، حيث وضعت بعض المزارع خلايا شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، فيما تعتمد أخرى على المولدات لتوفير الكهرباء وقت انقطاعها من المصدر.

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