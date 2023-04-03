هل سنراه مكبلا بالأصفاد؟ السيناريوهات المحتملة بعد اتهام ترامب

وكالات

يقف دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك، لإبلاغه رسميًا بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها.

في ما يلي ما يمكن أن يحدث عندما يصبح الجمهوري البالغ 76 عامًا أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

وصل ترامب الذي دانته هيئة محلفين الأسبوع الماضي إلى نيويورك، الإثنين، قادما من مسكنه في مار إي لاغو في فلوريدا لتسليم نفسه إلى السلطات في نيويورك.

وفي إطار الإجراءات المتوقعة لتوجيه التهمة الجنائية له، سيخضع الرئيس الأميركي السابق لإجراءات الحجز المعتادة عبر أخذ بصماته في محكمة في مانهاتن، وقد يتم أيضا التقاط صورته. وقال محامي ترامب جو تاكوبينا، الأحد، إن موكّله لن يكون مكبّل اليدين.

وتم نشر قوات الأمن بشكل كبير حول المحكمة التي سيمثل ترامب أمامها لإبلاغه رسميًا بتوجيه تهم جنائية إليه، ولم يكشف بعد عن التهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق.

ووُضعت شرطة مدينة نيويورك في "حالة تأهب" قبل مثول ترامب أمام المحكمة.

ويخطط أنصار الرئيس السابق للتظاهر صباح الثلاثاء أمام "برج ترامب" الذي أمضى فيه ليلته.

ووجّه المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسميا إلى الرئيس السابق في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

بعد احتجازه، سيمثل ترامب أمام القاضي خوان مرشان، وهناك سيتم تلاوة التهم الموجهة ضده.

ومن المتوقع حدوث ذلك الساعة 2:15 ظهرا (18:15 ت غ) والإعلان عن التهم رسميا.

وقد يضع القاضي شروطا أمام إطلاق سراح ترامب وسيحدد موعد الجلسة المقبلة.

وكان تاكوبينا أكد أن ترامب سيدفع ببراءته. وسيسعى ترامب إلى إسقاط التهم بدون الخضوع لمحاكمة، بحسب محاميه، مؤكدا أنه لا توجد "أي فرصة" لأن يتوصل الرئيس السابق إلى اتفاق تسوية مع الادعاء.

وبحسب تاكوبينا "الرئيس ترامب لن يقبل بصفقة مع الادعاء في هذه القضية" مؤكدا "هذا لن يحدث. لا جريمة".

ومن المتوقع أن يغادر ترامب نيويورك بعد ذلك بوقت قصير متوجها إلى فلوريدا ويخطط لالقاء خطاب في مار اي لاغو في الساعة 8:15 مساء (12:15 ت غ).

مع عدم معرفة التهم، من الصعب التكهن إن كانت الادانة المحتملة ستؤدي إلى الحكم بالسجن على رئيس اميركي سابق، في وضع غير مسبوق.

ويعتقد بأن التهم التي ستوجه إلى ترامب ستشمل الاحتيال التجاري وانتهاكات متعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، ولكن من غير الواضح إن كانت من جرائم الجنايات التي تؤدي إلى عقوبة السجن المحتملة.

ولا يملك ترامب أي سجل جنائي. وليس واضحا بعد إن كان سيتم الحكم عليه بالسجن حال إدانته.

سيواصل ترامب بالتأكيد مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 حتى في حال مواجهته تهما جنائية.

ولا يوجد أي بند في الدستور الأميركي يمنع أحدهم من الترشح للرئاسة حتى في حال مواجهته التهم. وسيواصل ترامب حتى في حال إدانته، حملته الانتخابية ولن يمنع من تولي منصب الرئيس.

ويمنع التعديل الرابع عشر من الدستور أي شخص "انخرط في تمرد أو عصيان" من تولي منصب منتخب.

وفي أعقاب أحداث السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول سعيا لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة، صوت مجلس النواب لصالح عزل ترامب بعد الهجوم، ولكن قام مجلس الشيوخ بتبرئته.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.