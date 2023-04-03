"الإحصاء" في يوم الطفل: حوالي نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن حوالي نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف عام 2023 في دولة فلسطين نحو 2.39 مليون طفل؛ منهم 1.22 مليون طفل ذكر، و1.17 مليون طفلة أنثى، وتشكل نسبة الأطفال في فلسطين حوالي 44% من إجمالي السكان (41% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة).

واستعرض "الإحصاء"، في تقرير له، أوضاع أطفال فلسطين، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، الخامس من نيسان/ إبريل من كل عام، إذ يحيي الفلسطينيون يوم الطفل الفلسطيني، بناة الوطن ومورده الأكبر، وثروة المستقبل.

وفيما يلي أبرز المعطيات التي وردت في التقرير الإحصائي:

عقود الزواج المسجلة للإناث دون سن 18 سنة في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية

هناك انخفاض ملموس في نسب الزواج المبكر لكلا الجنسين (دون سن 18 سنة)، إذ بلغت نسبة الإناث اللواتي عُقد قرانهنَ خلال عام 2021 وأعمارهن دون 18 سنة حوالي 12% من إجمالي الإناث اللواتي عُقد قرانهنَ خلال العام نفسه؛ بواقع 6% في الضفة الغربية و19% في قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 24%. وبلغت نسبة الذكور (دون 18 سنة) والذين عُقد قرانهم عام 2021 حوالي 0.4% من إجمالي الذكور الذين عُقد قرانهم خلال العام نفسه، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 حوالي 2%.

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينين

أشارت بيانات التقرير السنوي الصادر عن مؤسسات الأسرى، إلى أن عدد حالات الاعتقال خلال عام 2022 وصلت إلى 7000 حالة اعتقال ما زال منهم 4,700 أسير في سجون الاحتلال، وبلغ عدد حالات الاعتقال للأطفال (دون 18 سنة) 882 حالة اعتقال، ما زال منهم 150 طفلاً في سجون الاحتلال، بينهم 7 أطفال معتقلين إدارياً، حيث يعيشون ظروفاً اعتقالية تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم، فيما ارتقى 56 طفلاً شهيداً خلال عام 20221، و17 طفلاً شهيداً حتى الأول من نيسان من العام الجاري.

طلبة المدارس يشكلون ربع السكان في فلسطين

أشارت بيانات وزارة التربية والتعليم الأولية للعام الدراسي 2022/2023 إلى أن عدد طلبة المدارس في فلسطين قد بلغ حوالي 1.388 مليون طالب وطالبة منهم 1.116 مليون طالب وطالبة في المرحلة الأساسية، منهم نحو 51% من الذكور مقابل 49% من الإناث، و272 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية منهم 45% من الذكور مقابل 55% من الإناث.

عمالة الأطفال في الفئة العمرية (10-17) سنة في الضفة الغربية أعلى من قطاع غزة

أظهرت بيانات عام 2022، أن نسبة الأطفال المشتغلين (سواء بأجر أو دون أجر) في فلسطين قد بلغت حوالي 3% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية (10-17 سنة)، بواقع حوالي 5% في الضفة الغربية و1% في قطاع غزة، و(6% من الأطفال الذكور مقارنة بـ0.3% من الأطفال الإناث). كما بلغت نسبة الأطفال المشتغلين والملتحقين بالمدارس نحو 1%، بواقع، 2% في الضفة الغربية و0.4% في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس، فقد بلغت النسبة حوالي 2% للذكور مقابل 0.2% للإناث خلال عام 2022.

53 % من الأطفال هم مستخدمون بأجر

حوالي 9 أطفال من كل عشرة أطفال يستخدمون الإنترنت في العمر (10-17 سنة) في فلسطين. وحوالي 9 أطفال من كل عشرة أطفال (89%) في الفئة العمرية (10-17 سنة) يستخدمون الإنترنت، بواقع 94% في الضفة الغربية و82% في قطاع غزة. وتساوت هذه النسبة بين الأطفال الذكور والإناث إذ بلغت نحو 89% لعام 2022.

نحو 4 أطفال من كل عشرة أطفال (39%) في الفئة العمرية (10-17 سنة) يمتلكون هاتفا نقالا، بواقع 54% في الضفة الغربية و19% في قطاع غزة. وعلى مستوى الجنس، فقد بلغت النسبة حوالي 44% للذكور مقابل 34% للإناث خلال عام 2022.

العنف الإلكتروني والعنف من خلال الاتصالات ضد الأطفال

حوالي 10% من الأطفال (12-17 سنة) في فلسطين تعرّضوا لأحد أشكال العنف الإلكتروني عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي؛ بواقع 11% في الضفة الغربية، و9% في قطاع غزة وذلك خلال عام 2019.

كما تعرض نحو 3% من الأطفال (12-17 سنة) إلى العنف من خلال الاتصالات (أي تهديد أو ابتزاز أو تحرش أشخاص أو جهات مختلفة عبر المكالمات أو الرسائل) في فلسطين؛ 3% في الضفة الغربية، 2% في قطاع غزة وذلك خلال عام 2019.