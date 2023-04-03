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كيف تظلين جذابة لزوجك طوال الوقت؟

الثلاثاء 04 أبريل 2023 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تظلين جذابة لزوجك طوال الوقت؟



وكالات / سما /

تعرض الدراما الرمضانية خلال هذا العام، عددًا من المشاكل الزوجية التى تعانى منها بعض الأسر مثل مشكلة تعدد الزوجات فى مسلسل "جعفر العمدة" و"علاقة مشروعة"، وخيانة الزوجة مثل مسلسل "جميلة " وعلاقة والدة جميلة برجل متزوج، وشكوى الزوج الدائم من إهمال الزوج لجمالها مثلما حدث فى مسلسل الكبير أوى مثل هذه الأمور تعانى منها بعض الأسر حول العالم والتى تجعل المرأة تفقد ثقتها بنفسها مع مرور الوقت، لذلك عليها الاهتمام بنفسها أكثر حتى تظل جذابة لزوجها وفى نفس الوقت تحافظ على جمالها وشبابها،  لذلك نستعرض فى هذا التقرير نصائح تساعد المرأة على جذب زوجها لها.

إنقاص الوزن الزائد

يجب على المرأة أن تهتم برشاقتها وتخسر وزنها الزائد من خلال اتباع نظام غذائى صحى مناسب لصحتها وعمرها، مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تتخلص من السمنة.

الاهتمام بمظهرها الخارجى

يجب على المرأة أن تهتم بمظهرها الخارجى من خلال تنسيق ألوان ملابسها مع إكسسوارتها حتى تبدو أنيقة وجذابة أمام زوجها، كما عليها أن تغيير تسريحة شعرها ولونه وفقًا لما يتوافق مع شخصيتها وتظل جذابة أمام زوجها.

تغيير روتين حياتهما اليومى

يجب على الزوجة أن تغير روتين حياتها اليومى مع زوجها حتى يتخلصا من الشعور الدائم بالملل، كما عليها أن تعد عشاء رومانسى له أو تصطحبه معها فى مكان ترفيهى يساعد على تغيير حالتهما النفسية.

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