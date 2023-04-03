  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

جريمة مروعة.. أمريكي يقتل زوجته ويلقي نجله للتماسيح!

الثلاثاء 04 أبريل 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة مروعة.. أمريكي يقتل زوجته ويلقي نجله للتماسيح!



وكالات / سما /

ألقت السلطات الأمريكية ، القبض على رجل بتهمة ارتكاب جريمتي قتل زوجته وابنه.

حيث عثرت شرطة مدينة سان بطرسبرج بولاية فلوريدا، على جثة الطفل البالغ من العمر سنتين، جاء ذلك, بعد اختفائه عقب ارتكاب والده جريمة قتل والدته طعناً.

ويذكر أن ألقى الأب توماس موسلي (21 عاماً)، بابنه تايلن، في النهر، وتركه فريسة للتماسيح، حيث عثرت الشرطة على جثته داخل فم أحدها، بحسب شبكة «سي بي إس».

وقال قائد شرطة سان بطرسبرج أنطوني هالوواي، إن سبب وفاة الطفل غير معلوم، لكن الأم توفيت في شقتها بعد تلقيها عدة طعنات، فيما سعى رجال الشرطة للعثور على الطفل، حتى وجدوا أحد التماسيح ممسكاً به بين فكيه، فأطلقوا رصاصة لإخافته، حتى تركه وهرب بعيداً وتمكنوا من انتشاله.

وهرب المتهم إلى منزل والدته عقب ارتكاب جريمته مساء الأربعاء الماضي، قبل أن ينتقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات في جسده، وقعت أثناء شجاره الأخير مع زوجته قبل مقتلها.

والجدير بالذكر استعانت السلطات الأمريكية بالمباحث الفيدرالية التي انضمت إلى عملية البحث عن الطفل، وتم تشكيل فرق لتمشيط المياه، فيما انشغلت فرق بحث أخرى بمراقبة الكاميرات الطائرة، حتى تم التوصل إلى الجثة المفقودة.

#أمريكا #جريمة #قتل #التماسيح #طعن

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طيران الاحتلال في سماء غزة

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

من هي منفذة التفجير في سان بطرسبرغ؟

يديعوت: المشروع الاستراتيجي لإيران وحزب الله يخرج من الظل

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

موقع عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران.. هذا هو المقابل..

للمرة التاسعة.. بنك "إسرائيل" يرفع سعر الفائدة ويحذر من مخاطر على الاقتصاد

الأخبار الرئيسية

الاونروا تدعو "اتحاد الموظفين" بالضفة لفتح عياداتها لاستقبال المرضى والحالات الخطرة

20230404121715

هجوم سيبراني يعطّل مواقع الجامعات الإسرائيلية.. "بسبب أفعالهم بفلسطين"

20230404103548

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن قرب ريشون لتسيون و اعتقال المنفذ

image_processing20230404-2769406-m741ul

يديعوت : إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين

photo_2023-04-03_19-49-03

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم