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أدوية أصبحت منتهية الصلاحية ومرضى حياتهم في خطر..

الاونروا تدعو "اتحاد الموظفين" بالضفة لفتح عياداتها لاستقبال المرضى والحالات الخطرة

الثلاثاء 04 أبريل 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تدعو "اتحاد الموظفين" بالضفة لفتح عياداتها لاستقبال المرضى والحالات الخطرة



رام الله/ سما/

ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" اتحاد الموظفين بالضفة باعادة فتح العيادات في مخيمات اللاجئين لتقديم الرعاية الصحة للفئات الاكثر هشاشة والذين اصبحوا بأمس الحاجة للعلاج.

وقال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي للاونروا في تصريحات اذاعية "ان حياة المئات من المرضى في خطر شديد بسبب اضراب الموظفين وانه اصبح من الضروري ان يتم فتح العيادات لاستقبال المرضى" مشيرا الى ان كميات كبيرة من الادوية شارفت على انتهاء صلاحيتها بسبب عدم تقديمها للمرضى وخاصة الانسولين وادوية اخرى وان الخسارة هائلة على المستوى الصحي والمادي.

واضاف " حتى في الاضرابات الكبيرة في كل مكان من العالم تبقى العيادات والمشافي تعمل ولو بصورة جزئية لاستقال الحالات الحرجة وتقديم ادوية منقذة للحياة.

وقال ان الاونروا منفتحة لنقاش زيادة رواتب موظفيها وان لديها مقترح جرى تقديمه الى كافة الوسطاء "باننا على استعداد لدعم طرح موضوع سياسة الرواتب والاجور وزيادة رواتب الموظفين امام اللجنة الاستشارية في يونيو القادم" موضحا " زيادة رواتب الموظفين هو قرار المانحين لانهم من سيمول اي زيادة فيما ابلغتنا بعض الدول بعدم قدرتها على زيادة تبراعاتها للاونروا او حتى تقليصها".

 

 

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