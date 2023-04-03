تصميم أغلى قلادة لكلب سعرها يفوق 70 ألف دولار

وكالات / سما /

صممت صانعة مجوهرات في العاصمة البريطانية لندن أغلى قلادة من الألماس في العالم خاصة بالكلاب، حيث يبلغ سعرها 74008 دولارات أمريكية.

ووفق قناة "يورونيوز"، فإن ناتالي كناوف، مؤسسة شركتي "كناوف جويلز" للمجوهرات، و"سوهو بومز" للمنتجات الخاصة بالكلاب، صممت هذه القلادة لزبون لديها، والذي طلب تصميمها لصديقه من ذوي الفراء، حتى تتناسب مع قلائده وأقراطه.

وصنعت كناوف القلادة من الألماس والتي تضم نوعًا من الأحجار الكريمة على شكل كمثرى والمعروفة باسم "بارايبا تورمالين".

وتحدثت كناوف، لقناة "يورونيوز" الثقافية، أن الكلاب لطالما لعبت دورا مهما في حياتها، فعندما كانت في الثالثة من عمرها أنقذها كلبها من محاولة اختطاف، والآن لديها 11 كلبا من سلالة الكلاب البولندية "بوميرانيان".

وأوضحت صانعة المجوهرات أن فكرة إطلاق مشروعها جاءت عندما لاحظت أن الكثير من منتجاتها الخاصة بكلابها من أحبال المقود والأحزمة والمعاطف الشتوية والأسرّة وغيرها تتعطل بعد وقت قصير من شرائها، ولذلك قررت الإبداع في تصميمها بنفسها، كما ابتكرت شامبو خاصا لأصدقائها من ذوي الفراء.

وكشفت أنها تركت عملها في مجال التمويل وإدارة الأعمال في عام 2011، ودرست لمدة ثلاثة أعوام علوم الأحجار الكريمة، حتى تتفرغ لعملها الجديد، بدعم من زوجها.

ونجحت بعد ذلك في إطلاق مشروعها، إذ قالت "لطالما كنت مفتونة بمجوهرات جدتي، وعندما بدأت مشروعي بمساعدة زوجي كان تصميم المجوهرات في البداية هواية أمارسها، والآن أصمم 60٪ من منتجات المجوهرات بفردي".

وتابعت كناوف "أحصل دائمًا على ردود فعل إيجابية من زبائني حول منتجاتي سواء كانت أدوات أو إكسسوارات للكلاب، أو حتى ألماسا".

وبحسب قناة "يورونيوز"، فإن شراء منتجات فاخرة للحيوانات الأليفة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وفي الوقت الحاضر، من النادر جدًّا العثور على علامة تجارية عالمية لا تبيع مجموعة من المنتجات ذات الصلة بالحيوانات الأليفة، بدءًا من أوعية العلامة التجارية الإيطالية للسلع الفاخرة "غوتشي"، والبالغ سعرها نحو 1734 دولارا أمريكيا، وحتى حاملات الحيوانات الأليفة، من العلامة التجارية الفرنسية للسلع الفاخرة "لوي فيتون"، والبالغ سعرها نحو (2790 دولارا أمريكيا.

ومن خلال شراء هذه المنتجات يتطلع مربو الحيوانات الأليفة إلى الحفاظ على أصدقائهم من ذوي الفراء مدللة.