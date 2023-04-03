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هجوم سيبراني يعطّل مواقع الجامعات الإسرائيلية.. "بسبب أفعالهم بفلسطين"

الثلاثاء 04 أبريل 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم سيبراني يعطّل مواقع الجامعات الإسرائيلية.. "بسبب أفعالهم بفلسطين"



القدس المحتلة / سما /

تعطّلت بعض مواقع الجامعات الإسرائيلية الكُبرى، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم سيبراني عليها ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين على تعرّض معهد التخنيون للعلوم التطبيقية لهجوم مماثل، عانت منه الجامعة لأسابيع متواصلة ولا زالت تبعات تلك الهجمة ترافق المنظومة إلى اليوم.

ووفقا لفحص أولي؛ استُهدف موقع جامعة حيفا، وجامعة بنغوريون في بئر السبع، وجامعة تل أبيب، الجامعة العبرية - القدس، معهد فايتسمان، بار إيلان، التخنيون، الجامعة المفتوحة، "أريئيل"، رايخمن.

وأوضح المخترقون برسالة عبر قناتهم في تيليجرام أن "قطاع التعليم في إسرائيل انهار بسبب أفعالهم بفلسطين".

وأوضحت شركة "تشيك بيونت" الإسرائيلية أن الهجوم تم عبر مجموعة قراصنة تحمل اسم "أنونيموس سودان".

ولم يتضح إذا الاختراق أيضًا تمكن من السيطرة على الأنظمة الداخلية التابعة للجامعات أم أنه فقط اختراق لموقع الإنترنت العامة.

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