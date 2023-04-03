الاحتلال يعقد جلسة محاكمة جديدة للشيخ الأسير خضر عدنان

رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أنّه من المقرر أنّ تُعقد اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة للقيادي الشيخ خضر عدنان، من بلدة عرابة في جنين، والمضرب عن الطعام لليوم الـ59 على التوالي رفضًا لاعتقاله.

وأكّدت مهجة القدس في تصريح صحفي، أنّه لم يُصدر حتى اللحظة قرار من محكمة "عوفر" الاستئنافية، في الاستئناف المقدم من محامي الدفاع عنه لاستمرار اعتقاله التعسفي.

وتتصاعد مخاطر كبيرة على مصير الأسير عدنان وحياته، في ظل استمرار تدهور وضعه الصحي، ورفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه ألا وهو الحرّيّة، علمًا أنّ عدنان يرفض الفحوص الطبيّة، وأخذ المدعمات، وأي نوع من العلاج.