طرق طبيعية لتقوية صمامات القلب

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صمامات قلبك هي الأبطال الصغار ولكن الأقوياء لجهاز الدورة الدموية - هذه الأغشية الأربعة الرقيقة الورقية المتصلة بجدار القلب تقوم بالكثير من العمل للحفاظ على قلبك ينبض (وأنت على قيد الحياة). في الواقع ، يفتحون ويغلقون 80 مليون مرة في السنة لذا ، فإن إبقائها قوية وخالية من المشاكل ، مثل التضيق (عندما تتكاثف الصمامات أو تصلب) والقلس (عندما يتسلل الدم من خلالها إلى الاتجاه الخاطئ) أمر بالغ الأهمية. كيف تفعل ذلك؟ مع أسلوب الحياة الذكي والنظام الغذائي والتحركات الصحية التي ستجعل الأطفال الصغار يخفقون بسهولة أكبر وفقا لما نشره موقع healthcentral

ومن هذه الطرق الطبيعية

1 - انظر إلى طبقك

يقول ويسلي ميلكس ، طبيب قلب وأستاذ مساعد في الطب الباطني في جامعة ولاية أوهايو ويكسنر: "يمكن أن تؤثر العديد من المشكلات على صمامات القلب ، بما في ذلك العدوى وضعف الأنسجة وتصلب الشرايين "تراكم الترسبات على جدران الشرايين" المركز الطبي في كولومبوس. للمساعدة في تصلب الشرايين (يؤدي تراكم اللويحات إلى تسريع تدهور الصمام) ، يقترح عليك تقييم تغذيتك وإعطاء نظامك نسبة أقل من الكوليسترول والدهون الصلبة للتعامل معها. خذ نصيحة جمعية القلب الأمريكية واتبع "نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب" يحتوي على دهون مشبعة محدودة مثل الزبدة مع التركيز على البروتينات الخالية من الدهون والألياف التي تقلل الكوليسترول مثل تلك الموجودة في الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة

2 - ضع القليل من زيت السمك

يمكن أن يكون مكمل زيت السمك بمثابة تعزيز لصمامات قلبك ، لأنه يساعد على منع تراكم البلاك ، وفقًا لطبيبة القلب جينيفر وونج ، طبيبة القلب والمديرة الطبية لأمراض القلب غير الغازية في معهد ميموريال كير للقلب والأوعية الدموية في مركز أورانج كوست الطبي في فاونتن فالي ، كاليفورنيا. يمكن أن يتسبب البلاك في إجهاد الصمامات لضخ الدم عبر الجسم. أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Circulation أن أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة (الموجودة في زيت السمك) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بتضيق الصمام الأبهري ، وهو تضيق الصمامات الناجم عن الترسبات والذي يقلل من تدفق الدم

3 - حافظ على وزنك تحت الفحص

إن مراقبة الميزان والبقاء ضمن نطاق مؤشر كتلة الجسم الموصى به لطولك يمكن أن يفيد صماماتك بشكل كبير. يقول الدكتور وونغ: "لقد تم ربط السمنة بفشل القلب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الارتجاع أو مشاكل الصمام المتسرب مثل ارتجاع الصمام الميترالي". وجدت إحدى الدراسات في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب: فشل القلب أن السمنة مرتبطة بإصابة عضلة القلب ، حتى عندما يتم التحكم في عوامل أخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول

4 - تقليل تناول الملح

يقول الدكتور وونغ: "يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى احتباس الكثير من سوائل الجسم في الأماكن التي لا تريدها مثل الرئتين ، مما يؤثر على تنفسنا". هذا يرهق الجسم ويؤدي إلى زيادة ضغط الدم ، والتي ، كما تقول ، تؤثر سلبًا على صمامات القلب. يقول الدكتور وونغ: "قد يؤدي الضغط المرتفع إلى ارتفاع ضغط البطين الأيسر ، مما يتسبب في حدوث تغييرات في بنية الصمام التاجي وتعزيز المزيد من القلس المترالي". وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Circulation أن تقليل الملح يحسن ضغط الدم. التوصية الحالية من جمعية القلب الأمريكية هي الحد من تناول الصوديوم إلى 2300 ملليجرام يوميًا ، أي حوالي ملعقة صغيرة من الملح

5 - الحصول على نوم أفضل

نحن نعلم أن الحصول على جودة عالية من النوم له جميع أنواع الفوائد - وهذا ينطبق أيضًا على صمامات قلبك. يقول الدكتور وونغ إن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ومن ثم ، فإن ارتفاع ضغط الدم "يعزز تصلب الشرايين ويسرع أمراض صمامات القلب مثل التضيق". الترجمة: قلة النوم يمكن أن تعبث بجهاز الدورة الدموية ، بما في ذلك صمامات القلب.