رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

وزير دون أمن: على الرغم من التوتر الأمني لم يقرر نتنياهو إعادة وزير الأمن المقال

طائرات مسيرة من سوريا وغزة ومحاولات تنفيذ عمليات من لبنان

وزير الأمن غالانت: جهود للمس بإسرائيل من أماكن جديدة لم نعرفها من قبل؟

بن غفير في المحكمة العليا: لم أغير جلدي لكني معتدل الآن

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس السابق ترمب

"معاريف":

أمن مع وقف التنفيذ

على الرغم من التصعيد الأمني وشهر رمضان مكتب نتنياهو أعلن أن إقالة غالانت مؤجلة

المعارضة: سياسة نتنياهو على حساب أمن الجمهور

عشية عيد الفصح اليهودي: آلاف من أفراد الشرطة والقوات الخاصة في القدس

في تل أبيب أصيبوا بالذعر من الطائرات الحربية وتبين أن الطائرات تتدرب على الاحتفال في "ذكرى قيام إسرائي"

الشرطي الخيال الذي اعتدى على متظاهرة بتل أبيب: شعرت بالخطر على حياتي

رفع الفوائد البنكية لتصل إلى 4.5%

"هآرتس":

قوة عسكرية تعتقل شبانا بدويين تنزهوا بغابة، وتم تقييدهم وتغطية عيونهم لساعات طويلة دون سبب

الجنود يضايقون العرب في الآونة الأخيرة في غابات "صندوق إسرائيل" ويصادر مركباتهم ويتم استدعاؤهم للتحقيق

تقرير: مضاعفة ميزانية المستوطنين 40 مليون شيقل لمراقبة البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج"

الشرطة تحل أقل من 5% من جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام وفي الوسط اليهودي 83%

تحقيق أولي: الطائرة المسيرة التي أُسقطت في الشمال من إنتاج إيران

بعد 30 عاما من النضال في المحاكم عائلة سمرين الفلسطينية تمنع إخلاءها من بيتها في سلوان