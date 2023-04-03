  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يورجن كلوب : لا أعرف لماذا ما زلت هنا في ليفربول!

الثلاثاء 04 أبريل 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
يورجن كلوب : لا أعرف لماذا ما زلت هنا في ليفربول!



وكالات / سما /

لمح الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إلى إمكانية إقالته من تدريب الريدز بعد النتائج السلبية التي حققها مع الفريق هذا الموسم.

وتلقى ليفربول خسارة قاسية على يد مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وأصبح فريق ليفربول في خطر عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بابتعاده عن صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد بسبع نقاط كاملين.

ورحل حتى الآن 11 من أصل 20 مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم آخرهم كان أنطونيو كونتي، ورودجرز، وجراهام بوتر، وقد يكون كلوب هو المدرب الثاني عشر.

وتحدث يورجن كلوب حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “رحيل بوتر ورودجيرز؟ ماذا يمكنني أن أقول عن ذلك؟ لماذا ما زلت جالساً هنا؟”.

وأضاف “أنا على دراية بحقيقة أنني أجلس هنا بسبب الماضي، وليس بسبب ما فعلناه هذا الموسم”.

وتابع “إذا كان هذا هو موسمي الأول فسيكون الأمر مختلفاً بعض الشيء. أنا هنا لتقديم المساعدة للفريق”.

وأكمل “أعرف أنني هنا من أجل ما حدث في السنوات الماضية، ولكن لا أحب الاعتماد على ذلك، ولا يمكننا الاستمرار في اللعب كما نفعل من وقت لآخر. علينا أن نجد طريقة للخروج من هذا المأزق”.

#يورجن كلوب #ليفربول #الريدز

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

يديعوت: المشروع الاستراتيجي لإيران وحزب الله يخرج من الظل

من هي منفذة التفجير في سان بطرسبرغ؟

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

موقع عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران.. هذا هو المقابل..

للمرة التاسعة.. بنك "إسرائيل" يرفع سعر الفائدة ويحذر من مخاطر على الاقتصاد

وصية الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان

الأخبار الرئيسية

20230404103548

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن قرب ريشون لتسيون و اعتقال المنفذ

image_processing20230404-2769406-m741ul

يديعوت : إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين

photo_2023-04-03_19-49-03

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

photo_2023-04-03_18-28-56

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طيران الاحتلال في سماء غزة

20230403064206

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم