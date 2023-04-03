يورجن كلوب : لا أعرف لماذا ما زلت هنا في ليفربول!

لمح الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إلى إمكانية إقالته من تدريب الريدز بعد النتائج السلبية التي حققها مع الفريق هذا الموسم.

وتلقى ليفربول خسارة قاسية على يد مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وأصبح فريق ليفربول في خطر عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بابتعاده عن صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد بسبع نقاط كاملين.

ورحل حتى الآن 11 من أصل 20 مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم آخرهم كان أنطونيو كونتي، ورودجرز، وجراهام بوتر، وقد يكون كلوب هو المدرب الثاني عشر.

وتحدث يورجن كلوب حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “رحيل بوتر ورودجيرز؟ ماذا يمكنني أن أقول عن ذلك؟ لماذا ما زلت جالساً هنا؟”.

وأضاف “أنا على دراية بحقيقة أنني أجلس هنا بسبب الماضي، وليس بسبب ما فعلناه هذا الموسم”.

وتابع “إذا كان هذا هو موسمي الأول فسيكون الأمر مختلفاً بعض الشيء. أنا هنا لتقديم المساعدة للفريق”.

وأكمل “أعرف أنني هنا من أجل ما حدث في السنوات الماضية، ولكن لا أحب الاعتماد على ذلك، ولا يمكننا الاستمرار في اللعب كما نفعل من وقت لآخر. علينا أن نجد طريقة للخروج من هذا المأزق”.