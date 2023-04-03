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جراهام بوتر يتلقى تعويضاً كبيراً بعد إقالته من تشيلسي

الثلاثاء 04 أبريل 2023 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جراهام بوتر يتلقى تعويضاً كبيراً بعد إقالته من تشيلسي



وكالات / سما /

أنهى نادي تشيلسي علاقته بمُدربه السابق جراهام بوتر لسوء النتائج، ولكنه سيكون مُلزماً بدفع تعويض كبير له بعد إقالته.

ودرب بوتر فريق تشيلسي في الفترة بين 8 سبتمبر 2022 وحتى 2 إبريل 2023، وقادهم خلال 31 مُباراة في كافة المُسابقات، فاز في 12 مُباراة منهم، وخسر 11 مُباراة، وتعادل في 8 مُباريات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن بوتر من المُتوقع أن يتلقى ما يُساوي 13 مليون باوند على سبيل التعويض بعد إقالته من تشيلسي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي دفع رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي قدره 22 مليون باوند لنادي برايتون من أجل الحصول على خدمات بوتر، وذلك بعد دفع 10 مليون باوند للمُدرب الأسبق توماس توخيل بعد إقالته.

وحصل بوتر في مدة توليه مسئولية تدريب تشيلسي على راتب قدره 7 مليون باوند خلال الفترة القصيرة التي أمضاها في قلعة البلوز.

يُذكر أن آخر مُباراة لتشيلسي تحت قيادة بوتر كانت مُباراة الفريق ضد أستون فيلا على أرض ستامفورد بريدج، وانتهى اللقاء بفوز الضيوف بهدفين دون رد.

#تشيلسي #جراهام بوتر #تعويض

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