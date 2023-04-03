مانشستر يونايتد يُضحي بنجمه الشاب من أجل كين

يرغب إيريك تين هاج، مُدرب مانشستر يونايتد، في إتمام التعاقد مع المُهاجم الإنجليزي المُخضرم هاري كين لزيادة خياراته الهجومية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن بيع اللاعب الشاب جادون سانشو الذي فشل في إثباته قدراته مع الشياطين الحُمر قد يُفسح المجال أمام التعاقد مع كين.

وأكدت الصحيفة الكتالونية على أن عملية التعاقد مع كين ستعتمد على نتائج الاهتمام القطري بشراء مانشستر يونايتد.

وشدد التقرير على أن التعاقد مع كين سيكون على رأس الصفقات التي ستبرمها الإدارة الجديدة في حالة الاستحواذ على النادي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المُلاك الجدد لقلعة الشياطين الحُمر سيرغبون في جعله من جديد الفريق الأفضل في إنجلترا.

ويبلغ كين من العُمر 29 عاماً، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع السبيرز في يونيو 2024.

ولعب كين مع توتنهام في 426 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 272 هدفاً، وصنع 63 هدفاً، ويعد كين هو الهداف التاريخي لكلاً من توتنهام ومُنتخب إنجلترا.