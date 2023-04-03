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صحيفة فرنسية: ميسي يقترب من الرحيل عن باريس

الثلاثاء 04 أبريل 2023 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة فرنسية: ميسي يقترب من الرحيل عن باريس



وكالات / سما /

يقترب ليونيل ميسي من تدوين كلمة الختام لرحلته مع باريس سان جيرمان وفقاً لما أكدته صحيفية ليكيب الفرنسية.

وينتهي تعاقد ميسي مع الباريسيين في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاقٍ بشأن تمديد التعاقد، وتُشير كل الدلائل لاقترابه من الرحيل عن قلعة حديقة الأمراء.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية نقلاً عن ليكيب الفرنسية فإن هُناك خطوة وحيدة تفصل ميسي عن مُغادرة باريس (انتهاء العلاقة رسمياً).

واشار التقرير إلى أن والد ميسي ووكيله خورخي تقابل مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان في أجواء كأس العالم.

واتفق الرجلان على بقاء ميسي لمدة موسم واحد إضافي على الأقل، ولكن المُحادثات لم تتضمن الإشارة لمسألة الراتب.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات ساءت بعد شهور من هذا الاجتماع، وأصبح ميسي قريباً من الرحيل عن باريس.

وذكر التقرير أن اللاعب الأرجنتيني لن يُواصل مسيرته في باريس سان جيرمان مالم يقبل بتخفيض راتبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يحتاج لإيجاد صيغة لتخفيض فاتورة الرواتب بشكلٍ عام لسببين، الأول يتعلق بقيود قانون اللعب المالي النظيف، والسبب الثاني يتعلق برغبة الباريسيين في مزيدٍ من الحرية في سوق الانتقالات الصيفية.

#باريس سان جيرمان #صحيفة فرنسية #ميسي

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