الإسلامية المسيحية تحذر من المخطط الاستيطاني الجديد وتدعو الدول الراعية لـ "التفاهمات" تحمل مسؤولياتها

القدس المحتلة / سما /

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد الذي تم طرحه بإقامة 6500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس العربية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن ما تسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية صادقت على خمس مخططات استيطانية جديدة في راموت والتلة الفرنسية وجفعات شاكيد وبسغات زئيف تشمل إقامة نحو 5000 وحدة استيطانية بالإضافة إلى إقامة 1465 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي جبل أبو غنيم وتلة الطيران جنوب مدينة القدس.

وأكدت اللجنة أن هذه المخططات الاستيطانية الجديدة تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال تعزيز الوجود الاستيطاني في القدس على حساب الوجود العربي في المدينة بالإضافة الى تشديد الخناق على مدينة القدس وفصلها بصورة كاملة عن الضفة الغربية.

وقالت الهيئة أنه على الرغم من التفاهمات التي جرت في شرم الشيخ والعقبة برعاية أمريكية وأردنية ومصرية والتي تضمنت بنوداً واضحة تلزم حكومة الاحتلال بالوقف الكامل للنشاطات الاستيطانية، إلا أن الإعلان عن هذا المخطط الاستيطاني الجديد يؤكد بأن سلطات الاحتلال تنصلت من هذه التفاهمات وضربت بها عرض الحائط، وتؤكد إصرارها على المضي قدماً في فرض وقائع على الأرض من شأنها تقويض حل الدولتين.

وطالبت الهيئة الأطراف الراعية لتفاهمات شرم الشيخ والعقبة الوقوف عند مسؤولياتها وإرغام سلطات الاحتلال على احترام التزاماتها وتعهداتها والتراجع عن هذه المخططات الاستيطانية التي من شأنها أن تؤجج الوضع على الأرض والوصول به الى حافة الانفجار.