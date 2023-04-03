المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة

غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بغزة عن حالة وفاة و3 إصابات في 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الشرطة في بيان لها، "إن الشاب عصام محمد إبراهيم أبو مصطفى 33 عامًا سكان خان يونس توفي متأثرًا بإصابته جراء دهسه بمركبه من نوع فلوكس واجن سوداء اللون، مساء الإثنين، يقودها السائق (م. م) 54 عامًا سكان رفح تل السلطان، حيث تم نقله للمستشفى في حالة خطرة، ثم توفي بعد ذلك".

وأضافت أنها حجزت المركبة، وأوقفت سائقها، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأفادت إدارة المرور والنجدة أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 23 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.